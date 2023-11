Football: Manuel Akanji buteur dans un match d'anthologie contre Chelsea

Les Blues ont lutté jusqu'au bout contre le champion en titre dans un match complètement fou, dimanche en Premier League (4-4), tandis que Liverpool et Aston Villa se sont relancés.

Manuel Akanji a inscrit le deuxième but des Citizens contre Chelsea. Imago

Spectaculaire et galvanisé par ses supporters, Chelsea a accroché le leader Manchester City (4-4) au bout d'un sommet de folie, dimanche. Le point ramené de Londres permet tout de même aux Citizens (28 points) de prendre seul les commandes de la Premier League après 12 journées, avec un petit point d’avance sur Liverpool et Arsenal, qui complètent le podium avec 27 unités chacun.

Le final laissera le champion en titre amer, d’autant qu’il a pensé faire la différence sur le tard sur un tir de Rodri dévié par l’infortuné Thiago Silva (86e, 3-4). Les Citizens ont concédé l'égalisation au bout du temps additionnel, sur un penalty transformé par leur ancien espoir Cole Palmer (21 ans), parti à Chelsea cet été pour gagner davantage de temps de jeu. L'international Espoirs a respiré un grand coup, pris son élan et fait chavirer un stade de Stamford Bridge ivre de bonheur (90e+5), ponctuant une rencontre gonflée de suspense et de coups de théâtre, disputée dans une ambiance folle.

Après avoir infligé à Tottenham sa première défaite de la saison lundi (1-4), les joueurs de Chelsea ont livré une prestation remarquable dimanche, devant leurs supporters qui les ont chaudement applaudis après le coup de sifflet final. L’équipe de Mauricio Pochettino est 10e avec 16 points, à un point de West Ham (9e).

En première période, Manchester City a mené contre le cours du jeu, sur un penalty généreusement accordé et transformé par Erling Haaland (25e, 0-1). Chelsea a renversé la situation en 12 minutes par Thiago Silva (29e, 1-1) et Raheem Sterling (37e, 2-1), avant de se faire rejoindre sur une tête de Manuel Akanji, abandonné par la défense (45e+1, 2-2). Le Suisse a joué l'intégralité de la rencontre et réalisé une magnifique intervention défensive en fin de match.

Même intensité et même dramaturgie après la mi-temps: Haaland a surgi après 90 secondes pour mettre son 13e but en 12 matches de Premier League (47e, 3-2), mais Nicolas Jackson a répondu en exploitant un ballon relâché par Ederson (67e, 3-3).

Rodri a pensé donner la victoire aux siens mais Armando Broja, de retour de blessure et entré deux minutes plus tôt, a obtenu un penalty en étant fauché dans la surface. Et Palmer n’a pas tremblé.

Liverpool gagne, doublé pour Salah

Freiné le week-end dernier, Liverpool a retrouvé la victoire contre Brentford (3-0) et prend la 2e place aux dépens d'Arsenal, à égalité de points. Les Reds, accrochés il y a une semaine par Luton (1-1), vont passer la trêve internationale à la 2e place avec 27 points, comme le 3e, Arsenal. Tottenham (4e, 26 points), battu la veille samedi à Wolverhampton (2-1), est au pied du podium.

Comme souvent, la différence est venue de leur homme à tout faire, Mohamed Salah, auteur d’un doublé (39e, 62e) qui porte son total à dix buts en douze matches de championnat cette saison.

L’Egyptien n’a pas été le moins du moindre affecté par l’offensive saoudienne lancée pour le recruter, cet été, et il continue sur sa lancée d’un début d’exercice remarquable.

L’ancien attaquant de l’AS Rome a contrôlé du pied droit une passe parfaite de Darwin Nunez avant de frapper du gauche (39e, 1-0), puis élargi sa palette habituelle d’une tête tranquillement placée sur centre de Kostas Tsimikas (62e, 2-0).

Le troisième pion inscrit par Diogo Jota (74e), d’une frappe lointaine, n’est pas anecdotique puisqu’il permet à l’équipe de Jürgen Klopp de passer devant Arsenal au classement en vertu d’une meilleure différence de buts.

Aston Villa s’accroche au top 4

Aston Villa parvient à suivre le rythme du groupe de tête après sa victoire 3-1 contre Fulham, dimanche, la treizième consécutive à domicile en Premier League. L’équipe d’Unai Emery est 5e (25 points), à deux points seulement du podium, et dispose d’une avance confortable sur ses poursuivants Manchester United (6e, 21 points) et Newcastle (7e, 20 points).

Moussa Diaby a poussé le défenseur Antonee Robinson à commettre un but contre son camp (27e), le capitaine John McGinn a fait mouche de l’extérieur de la surface (42e) et Ollie Watkins a mis son sixième but de la saison en Premier League, le onzième toutes compétitions confondues.

Brighton, élan coupé

La dynamique est beaucoup moins positive du côté de Brighton, 8e (19 points), après avoir enchaîné une nouvelle contre-performance face à Sheffield United (1-1), l’ancienne lanterne rouge remontée à l’avant-dernière place devant Burnley.

West Ham (9e, 17 points) talonne Brighton après s’être imposé tardivement 3-2 dimanche contre Nottingham Forest (15e, 13 ptoins). La première victoire des Hammers depuis fin septembre a été permise par un but du milieu Tomas Soucek à la 88e.