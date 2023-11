Football: Manuel Akanji: «Se qualifier pour l’Euro, la seule chose qui compte»

Manuel Akanji et la Suisse veulent faire oublier le 3-3 contre la Biélorussie du mois dernier.

Il y a de la tension, peut-être. Compréhensible. Cela expliquerait que les membres de l’équipe de Suisse se réservent de grandes déclarations. Elles viendront éventuellement plus tard. Par exemple mercredi soir, après le match contre Israël à la Pancho Arena de Felcsut (Hongrie), en cas de qualification pour l’Euro 2024. Une victoire permettrait de composter le ticket.

Ce qui plaide pour la Suisse? «La qualité, l’expérience, la confiance que j’ai dans toute l’équipe et aussi les quelques fans qui seront là», a énuméré Murat Yakin à la veille du match mardi soir. Le sélectionneur faisait référence aux seuls trente-cinq tickets vendus côté helvétique dans une enceinte qui ne peut certes pas comporter plus de 4000 personnes.

Sans doute une question de délai. Ou alors que cette équipe nationale fait un peu moins vibrer ces derniers temps. «Nous avons eu un bon départ, en montrant dans chaque match nos qualités, ajoute Yakin. Nous avons aussi eu quelques absences, mais cela arrive dans le football. Et contre la Biélorussie, le positif est que nous avons montré que nous ne voulions pas perdre, en revenant au score.» Le 3-3 du mois d’octobre, après avoir été mené 1-3, doit être balayé.

Sommer titulaire

Cela suggère une certaine prestation sur le terrain. «Nous avons certes eu des mauvais résultats, mais défensivement, nous restons bons, se persuade Manuel Akanji. Nous avons analysé ce match-là et nous voulons maintenant faire une bonne prestation mercredi.» Au-delà de ça, pour le défenseur de Manchester City, il y a un résultat à obtenir: «Nous voulons nous qualifier, c’est la seule chose qui compte», lance le Zurichois.

C’est aussi l’intention du sélectionneur, qui ne regarde pour l’instant pas beaucoup plus loin que ça. La première place, la qualité du jeu, tout cela viendra un peu plus tard. «Le match contre Israël sera plus ouvert que contre la Biélorussie, car Israël a aussi besoin de points, détaille Yakin. Nous voulons en tant qu’équipe nationale nous qualifier pour les grands tournois.»