Mario Gavranovic raccroche les crampons

Mario Gavranovic met un terme à sa carrière professionnelle. Selon la RSI, l’attaquant de 33 ans ne cherchera plus un nouveau club, lui qui évoluait sous les couleurs de Kayserispor, jusqu’à l’été dernier. Récemment, le Tessinois s’entraînait en 2e ligue avec le club de Collina d’Oro, dans l’espoir de décrocher un dernier contrat, qu’il n’a pas trouvé. Selon la chaîne publique tessinoise, Gavranovic poursuit actuellement sa formation d’entraîneur, sans être convaincu qu’il suivra cette voie pour les années à venir.

Au cœur d’une carrière longue de 17 ans, qui l’aura notamment mené en Bundesliga (Schalke 04 et Mayence) et en Croatie (Rijeka et Dinamo Zagreb), Mario Gavranovic restera avant tout comme le héros du 28 juin 2021.