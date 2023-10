Football: En Iran, une statue cause l'annulation d'un match

Le match entre les deux équipes, comptant pour la Ligue des champions d’Asie, a été annulé «en raison de circonstances inattendues et qui n’avaient pas été anticipées», a annoncé sans plus de détail la Confédération asiatique (AFC).

Selon un responsable d’Al-Ittihad, où évoluent notamment Karim Benzema, Fabinho et N’Golo Kanté, c’est la présence d’un buste du général iranien près du terrain qui a choqué des dirigeants du club. «C’est juste un match de football et la présence de ce buste est tout à fait inappropriée», a-t-il déclaré à l’AFP.

«Nous leur avons demandé de le déplacer»

Retrouvailles à peine entamées

L’incident entre les clubs d’Al-Ittihad et de Sepahan survient alors que les équipes des deux pays viennent à peine de recommencer à se rencontrer dans leurs territoires respectifs, et non plus sur terrain neutre, comme c’était le cas depuis sept ans.