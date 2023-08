Football: Le Genevois Maxime Dominguez inscrit un coup franc pour Benfica

Maxime Dominguez (27 ans) s’éclate au Portugal. Samedi, dans le cadre de la 3e journée de Liga, l’équivalent de la Super League suisse, le Genevois, formé au Servette FC puis au FC Zurich, a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs. Et pas contre n’importe quel adversaire. Face au Benfica Lisbonne, champion et club le plus titré du pays, son magnifique coup franc, réussi dans le temps additionnel, n’a toutefois permis à son équipe que de revenir, un peu trop tard, à une longueur de son prestigieux adversaire (2-3). Lors des deux premières rondes, Dominguez avait déjà délivré deux passes décisives pour des débuts très encourageants.