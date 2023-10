Football: Mbappé sorti en chambrant le public, réaction «ridicule» qui fait parler

Kylian Mbappé, capitaine du PSG dimanche lors de la victoire des Parisiens contre Brest (3-2), a justifié ses railleries envers le public en affirmant qu'un de ses coéquipiers avait été «insulté» pendant le match. «Bah bien sûr et j'aurais même dû chanter avec eux quand ils insultaient mon coéquipier. Certains ont vraiment jamais mis un pied sur un terrain de football peu importe le niveau…», a réagi Kylian Mbappé sur X (anciennement Twitter).

Il répondait à un message d'un journaliste de la chaîne l’Équipe, qui a estimé qu'«un capitaine de l’Équipe de France ne devrait pas faire ça». Après avoir inscrit sur penalty le but vainqueur du PSG à Brest, son deuxième du match, Kylian Mbappé a provoqué le public du stade Francis-Le Blé avec plusieurs gestes d'humeur de la main.

A l'issue de cette séquence et avant d'être remplacé (90e+1), il a reçu un carton jaune.

«Oui, il était en colère à cause du public»

«On savait juste qu'il avait une petite gêne au milieu du dos et a demandé à être remplacé, j'ai vu une petite tension avec les tribunes, mais c'est tout», a expliqué en conférence de presse l'entraîneur du PSG Luis Enrique, après le match. «C'est normal... Oui, il était en colère à cause du public, à cause des chants des supporters», a déclaré le Parisien Danilo en zone mixte dimanche, sans préciser qui était visé.