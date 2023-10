Football: Messi a conseillé à un jeune de marcher plus

On apprend notamment que la superstar argentine et septuple Ballon d’or use de sa grande expérience auprès des plus jeunes en Floride. «Faire venir quelqu’un comme lui, on savait que cela allait changer notre ligue, notre sport mais aussi notre club. Mais ça va au-delà de ce qu’il fait sur le terrain, c’est aussi en dehors, appuie l’icône de Manchester United. Les jeunes de l’académie ont quelqu’un à admirer, qui a tout accompli, tout gagné, et il leur enseigne, ce qui est incroyable. Il y a eu une interview l’autre jour avec l’un des enfants de l’académie. Ils lui ont demandé: «quel est le meilleur conseil que Leo vous ait donné jusqu’à présent?» Et il a répondu: «de marcher plus». Léo lui a dit: «marche plus parce que tu vois plus». Il fait déjà du bien. C’est incroyable.»