Football: Messi et Di Maria aux JO 2024 de Paris ?

Alors qu’il devrait emmener l’Argentine aux Jeux Olympiques 2024 de Paris, Javier Mascherano rêve grand. Sélectionneur des U20 de l’Albiceleste, l’ancien joueur du FC Barcelone est dans la possibilité de convoquer trois joueurs de plus de 23 ans. Et visiblement, il a déjà des idées.

“En cas de qualification, ce serait clairement une fierté pour nous de pouvoir avoir deux champions du monde et ce type de joueurs. Il y a des joueurs qui ont mérité de décider de certaines choses. Et clairement, Leo et Angel en font partie”, a déclaré le manager au micro de TyC Sports.

Messi et Di Maria joueront-ils à nouveau à Paris? C’est loin d’être certain. En effet, les deux buteurs de la finale du Mondial 2022 joueront la Copa America plus tôt dans l’été avec l’espoir de conserver leur titre. À respectivement 37 et 36 ans, il sera physiquement difficile pour Messi et Di Maria d’enchaîner deux compétitions au terme d’une saison complète.