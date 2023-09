Football: Messi tacle encore le PSG et dénonce un manque de reconnaissance

Lionel Messi a peu apprécié ses deux ans au Paris Saint-Germain, cela ne fait plus de doute. Le septuple Ballon d’or l’a répété à plusieurs reprises depuis son départ de la capitale, cet été. Il en a remis une couche au cours d’une interview accordée à la chaîne YouTube OLGA.

À ce propos, l’après-Mondial a accentué le malaise entre Messi et le club parisien. L’ancien Barcelonais a semble-t-il mal vécu l’accueil qui lui a été réservé au retour du Qatar: «Je suis le seul joueur argentin à ne pas avoir reçu la reconnaissance de son club», glisse-t-il. Pour rappel, Messi n’avait pas eu la possibilité de présenter le trophée au public du Parc des Princes, comme le veut l’usage. «C’est compréhensible, tempère-t-il. Je jouais dans le pays que nous avons battu. C’est à cause de nous s’ils (ndlr: les Français) n’ont pas conservé leur titre de champions du monde.»

Le rêve Newell’s toujours d’actualité

Entre autres thèmes abordés durant cet entretien, la nouvelle idole de l’Inter Miami n’a pas fermé la porte à un retour à Newell’s, le club de son enfance: «L’idée a toujours existé, encore plus après avoir gagné la Coupe du monde, de profiter du football argentin, de jouer pour Newell’s. Parce que quand j’étais enfant, c’était mon rêve.»

Il a aussi évoqué une éventuelle participation au Mondial 2026. «Je n’y pense pas encore, assure-t-il. Je pense à la Copa América (ndlr: dont l’édition 2024 se tiendra aux États-Unis) et c’est mon objectif d’y aller. Après, nous verrons. Cela dépendra de mon état d’esprit et comment je me sens.»