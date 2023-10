Football: Mohamed Salah demande la fin des «massacres» en Palestine

La star du football égyptien et de Liverpool, Mohamed Salah, a demandé mercredi que l’aide humanitaire soit autorisée à entrer à Gaza, plaidant pour la fin des «massacres» dans le conflit entre Israël et le Hamas, le mouvement islamiste au pouvoir dans ce territoire palestinien.

Les habitants de Gaza sont confrontés à de graves pénuries, le territoire ayant été bouclé à la suite des attaques du 7 octobre perpétrées par des militants du Hamas contre des communautés et des postes militaires israéliens. Plus de 1.400 personnes ont été tuées en Israël, la plupart des civils, le jour de l’attaque, qui est la plus meurtrière ayant visé Israël depuis sa création, en 1948.