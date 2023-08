Ligue 1: Monaco revient in extremis contre Nantes

L’autrichien Adi Hütter, arrivé sur le banc de Monaco cet été, a eu une démonstration éclatante des deux visages opposés de son équipe: un potentiel offensif impressionnant, incarné par Ben Yedder et Minamino, mais aussi des largesses défensives coupables, avec Denis Zakaria en défense centrale et Philipp Köhn dans les buts.

Sous pression après seulement deux journées, Pierre Aristouy et son équipe ont de leur côte peut-être gagné un sursis aux yeux de leur président Waldemar Kita en remportant leur premier point face aux leaders du championnat grâce à trois buts de Mostafa Mohamed (5e, 68e) et Jean-Charles Castelletto (15e), finalement aligné alors qu’il était encore incertain jeudi, en bras de fer avec son club pour en partir.

Monaco friable en défense

De plus en plus incisifs, les Monégasques ont poursuivi leurs assauts, jusqu’à ce que Takumi Minamino confirme son bel été en inscrivant son troisième but de la saison (27e), de la tête sur un centre parfait de son arrière gauche Caio Henrique.

Égalisation à la 85e

Pas découragés, les joueurs d’Adi Hütter ont poursuivi leurs offensives. Et sur un nouveau centre de Caio Henrique, c’est Wissam Ben Yedder, l’autre homme en forme à Monaco en dépit de sa récente mise en examen pour viol, tentative de viol et agression sexuelle, qui a trouvé le chemin des filets (59e).

Toujours à la limite de la rupture en défense et de plus en plus dominés physiquement, les Nantais ont ensuite fait le dos rond, Descamps détournant à deux reprises des frappes dangereuses de Minamino (71e et 73e). Insuffisant pour éviter l’égalisation de Boadu (85e), opportuniste après une tête sur le cadre de Fofana, mais suffisant pour conserver le nul.