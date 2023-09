Football: Monaco étrille Lens et prend la tête du classement

Monaco a pris la tête de la Ligue 1 en exprimant tout son potentiel offensif contre un Lens (3-0) inquiétant et relégable, samedi pour la 4e journée. L’ASM compte 10 points et repasse devant l’Olympique de Marseille (8 pts), tenu en échec vendredi à Nantes (1-1).

Le Racing lui a concédé sa troisième défaite en quatre journées et ne ressemble plus du tout à l’équipe conquérante qui n’a terminé qu’un point derrière le Paris Saint-Germain pour le titre de champion de France. Les "Sang et Or" ne comptent qu’un point et inquiètent leurs supporters, à 18 jours de leur retour en Ligue des champions, chez le Séville FC.