Monaco reprend la tête de la Ligue 1

Un doublé d’Alexandr Golovin a donc permis à Monaco de dominer Metz (2-1) au stade Louis-II et de prendre la tête du championnat de France. Dans le même temps, Rennes est passé totalement à côté du derby breton et a concédé une défaite inquiétante à Lorient (2-1).

Surpris par un magnifique lob de 58 mètres de Lamine Camara, les Monégasques s’en sont remis à deux coups de patte de leur milieu russe, une frappe enroulée à l’entrée de la surface de réparation et un coup franc, pour se sortir d’un mauvais pas et sauvegarder leur position de leader.

Meilleure attaque du championnat (23 buts), l’ASM poursuit ainsi son excellent début de saison et possède toujours un point d’avance sur Nice (2e) et deux sur le PSG (3e), eux aussi vainqueurs samedi à domicile, de l’OM (1-0) et de Strasbourg (3-0).