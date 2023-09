Football: Mourinho: «Le pire début de saison de ma carrière»

«Il est vrai que c’est le pire début de saison de ma carrière. Mais avant mon arrivée, ce club n’avait jamais fait deux finales européennes», a expliqué José Mourinho après la débâche, en faisant référence à la finale gagnée en Conference League en 2022 et à la défaite en finale de l’Europa League aux tirs au but contre Séville lors du printemps dernier. Pour retrouver la trace d’un total de points aussi faible pour lui, il faut remonter à la saison 2015/2016. Le «Special One» avait alors fait 7 points en 6 matches avec Chelsea.

«C’est difficile de parler, je n’ai même pas discuté avec mes joueurs après le match. J’ai juste dit au revoir, a avoué le coach portugais au micro de DAZN. On a beaucoup de blessés mais ce n’est pas une excuse. C’est la conséquence de l’état d’esprit de l’équipe et d’un travail collectif. Chaque tir se transforme en but. Ce groupe peut-il s’en sortir? Cela n’est plus le moment d’en parler. Le groupe restera le même, le mercato est terminé, plus personne n’arrivera. Nous n’avons pas le temps de pleurer.»