Les mots de Granit Xhaka étaient inutiles selon Murat Yakin

Murat Yakin était attendu de pied ferme, lundi après-midi à Sion. Cette fois, il n’allait pas pouvoir se dérober, comme il l’avait fait après le 2-2 concédé au Kosovo. Deux jours plus tard, le sélectionneur devait avoir eu le temps d’écouter les déclarations de Granit Xhaka samedi, lequel avait fustigé la qualité des entraînements durant la semaine, et il devait avoir pris un moment pour discuter avec son capitaine. Cela a été fait, a confirmé Murat Yakin à la veille du match contre Andorre (mardi 20 h 45).

«Oui, nous nous sommes parlé dimanche, a expliqué le sélectionneur en conférence de presse. C’était une discussion ouverte et honnête. Cela a duré plus de 45 minutes. Je lui ai dit que ses mots étaient inutiles, cela ne servait à rien de les dire publiquement. Mais je n’ai pas pris ça comme une critique, mais comme une suggestion.» Ce qui est sorti de cet échange? «Il voulait être plus impliqué sur la semaine d’entraînement. Je lui ai montré les données et je crois qu’il en était satisfait», a poursuivi Yakin.