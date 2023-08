Football: Neymar sous les drapeaux, Paqueta mis de côté

Le Brésil entamera sa marche contre la Bolivie le 8 septembre à Belem, dans le nord du Brésil, puis défiera le Pérou le 12 septembre dans les hauteurs de Lima. C’est la première annonce de sélection de Fernando Diniz, 49 ans, depuis qu’il a pris la succession de Tite après le décevant parcours de la Seleçao au Qatar, éliminée aux tirs au but par la Croatie en quart de finale.

La principale interrogation autour de cette annonce était la participation de l’attaquant vedette Neymar, 31 ans, frustré par la déception au Mondial et en plein transfert du Paris Saint-Germain au club saoudien d’Al-Hilal. «J’ai parlé avec lui récemment, et il était tout à fait disposé et heureux de cette opportunité», a déclaré Fernando Diniz lors d’une conférence de presse vendredi à Rio de Janeiro. «Il est difficile de trouver un joueur comme lui. C’est un talent très rare», a-t-il estimé.