Nico Elvedi prolonge son contrat au Borussia Mönchengladbach

Annoncé sur le départ régulièrement ces dernières années, le Suisse n'avait plus que neuf mois devant lui à passer, selon son bail actuel, au Borussia Park. Alors qu'il aurait pu aller tester le marché des défenseurs centraux, l'été prochain, en tant que joueur libre et faire sauter la banque, Elvedi a choisi la stabilité dans un club qui n'a marqué que deux points en quatre matches de Bundesliga, cette saison.

«Nico est l’un des joueurs les plus expérimentés de notre effectif et est une figure absolument fiable depuis des années, a indiqué Roland Virkus, directeur sportif heureux des «Poulains». Nous sommes très heureux que le dialogue ouvert et honnête que nous avons eu avec Nico, au cours des derniers mois, ait abouti à cette prolongation de contrat. Cela en dit long sur son caractère et son lien avec le Borussia.»