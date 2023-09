Le Suisse Noah Okafor buteur avec l'AC Milan, l'Inter battu

L’AC Milan est revenu à la hauteur de l’Inter en tête du Championnat d’Italie grâce à son succès (3-1) à Cagliari, et à la défaite des Intéristes contre Sassuolo (1-2), lors de la sixième journée, mercredi.

Sans Mike Maignan, resté à Milan après sa récente blessure sans gravité à une cuisse, ni Olivier Giroud et Rafael Leão, remplaçants pour la première fois de la saison, l’AC Milan a mis du temps à trouver ses repères.

Ce but a réveillé Milan: Noah Okafor a propulsé dans le but sarde le ballon relâché par Boris Radunovic sur un centre de Christian Pulisic (40 e ).

Dans le temps additionnel de la première période, Fikayo Tomori, lancé par Yacine Adli, titularisé pour la deuxième fois depuis son arrivée à l’AC Milan en juillet 2022 et longtemps blessé à un genou, a doublé la mise (45 e +1).

Après ce cinquième succès en six matches, l’AC Milan totalise 15 points comme l’Inter.

L'Inter tombe de haut

L’Inter, battu par Sassuolo (2-1), est tombé de haut à domicile. Vainqueur de ses cinq premiers matches de la saison en concédant un seul but, le club milanais ne s’attendait pas à passer une si mauvaise soirée dans son stade où il restait sur une démonstration 5-1 dans le derby milanais.

Au lieu de piquer au vif les finalistes de la dernière Ligue des champions, ce but les a paralysés et Domenico Berardi a réduit au silence le San Siro en donnant l’avantage à Sassuolo à la 63 e minute.

Naples retrouve le succès

Après une défaite et deux nuls, Naples, lui, a renoué avec la victoire grâce, notamment, à Victor Osimhem, son quatrième but de la saison (39e) et Khvicha Kvaratskhelia (74e) qui a mis fin à une disette de buts de 190 jours.