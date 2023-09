Football: Nul au sommet entre Munich et Leverkusen

Granit Xhaka et Leverkusen ont fait 2-2 sur le terrain du Bayern (ici Joshua Kimmich).

Le choc de la Bundesliga entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen, les deux seules équipes au parcours parfait après trois journées, a tenu toutes ses promesses vendredi et s’est conclu sur un match nul (2-2) spectaculaire et de grande qualité.