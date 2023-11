Duel entre le Napolitain Andre Zambo Anguissa (à g.) et Leonardo Bonucci.

Alors qu’ils auraient pu entrevoir les 8e de finale en cas de succès, Rudi Garcia et ses joueurs vont devoir lutter jusqu’à la 6e et dernière journée pour rester en lice dans la compétition reine.

Ils sont certes 2e du groupe C avec sept points, mais Braga, 3e avec 3 points avant d’affronter le Real Madrid dans la soirée, peut toujours les dépasser.

Plus grave, ils ont déçu une nouvelle fois leurs supporters qu’ils avaient laborieusement rassurés depuis la trêve internationale d’octobre avec trois victoires et un nul.

Car ce nouveau nul à domicile contre une équipe qui n’avait plus marqué depuis tout juste un mois et dont le dernier succès remonte à fin août, a tout d’une défaite.

Les champions d’Italie en titre ont pourtant dominé, mais ils ont montré, en l’absence de Victor Osimhen, en seconde période des signes de fatigue et un manque d’idées inquiétant.

L’ouverture, méritée, du score est venue de l’aile gauche, sur un centre de Mario Rui, coupé au premier poteau par Matteo Politano, son sixième but de la saison (39e).

La seconde période a débuté par un coup de tonnerre: sur un long renvoi, David Fofana a pris de vitesse la défense de Naples et a égalisé en deux temps après un arrêt d’Alex Meret face à Sheraldo Becker (52e).

Groupe D: Benfica éliminé

Dans le groupe D, la Real Sociedad San Sebastián a pris la tête avant la rencontre entre Salzbourg et l'Inter MIlan (21h.), en battant Benfica 3-1.

Les Espagnols ont mené 3-0 et ont raté un penalty et un 4e but a été invalidé par la VAR. Cette victoire leur permet d'espérer passer à la phase suivante.