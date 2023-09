Football: Nul de Xamax et victoire du Stade Nyonnais

Uli Forte et les Neuchâtelois ont perdu des points, vendredi soir.

Neuchâtel Xamax reste invaincu en Challenge League après son match nul, vendredi soir, à domicile, contre Bellinzone (1-1). Mais les hommes de Uli Forte peuvent s’en vouloir d’avoir laissé passer les trois points à la Maladière. C‘est Franck Surdez sur une passe de Izer Aliu qui a ouvert la marque, à la 43e minute. Mais, face à des Tessinois qui n’avaient pas cadré une frappe de toute la rencontre, les Neuchâtelois ont craqué dans les arrêts de jeu en encaissant un but des pieds de Ranjan Neelakandan (94e).

Avec 12 points en six matches, les Neuchâtelois restent néanmoins dans le peloton de tête et peuvent être sereins avant la trêve internationale. Ils retrouveront Wil, le 22 septembre (19h.30) et devront, d’ici-là, trouver le moyen d’enfoncer le clou pour ne pas revivre le même genre de match.