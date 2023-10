Football: Nyon gâche contre Bellinzone et n’avance plus en Challenge League

Il y a des défaites plus amères que d’autres. Celle concédée par le Stade Nyonnais ce vendredi devant Bellinzone (2-3), à Colovray, laissera un souvenir particulièrement douloureux dans les têtes. Mené 2-1 jusque dans le temps additionnel, le promu vaudois pensait arracher un point grâce à un penalty transformé par Franck Koré à la 90e+5. C’était sans compter sur un corner obtenu dans la foulée par les Tessinois, et à la suite duquel Ilan Sauter s’est élevé plus haut que tout le monde pour placer, d’une tête, le ballon hors de portée d’Edin Omeragic (90e+6).