Télécoms

Accord sur le sport en direct entre Swisscom et UPC

Les téléspectateurs pourront suivre tous les matchs des grandes ligues de football et de hockey sur glace de Suisse ainsi que les rencontres de l'UEFA, et ce dès cet automne.

Le partenariat bénéficiera aux 1,8 million de clients d'UPC, aux partenaires de Mysports de Suissedigital et aux 1,55 million de clients Swisscom TV.

Les opérateurs Swisscom et UPC ont trouvé un accord sur la diffusion des contenus sportifs en direct sur leurs plateformes respectives Teleclub et Mysports, ont-ils annoncé jeudi.

Les deux sociétés «permettront à leurs clients en Suisse de profiter d'un accès égal et total à l'ensemble des contenus sportifs en direct, et ce dès l'automne 2020», ont-elles précisé dans un communiqué conjoint.

Ce partenariat bénéficiera aux 1,8 million de clients d'UPC, aux partenaires de distribution de Mysports de Suissedigital et aux 1,55 million de clients Swisscom TV.

Les téléspectateurs pourront suivre tous les matchs des grandes ligues de football et de hockey sur glace de Suisse ainsi que les rencontres de l'UEFA Champions League, de l'UEFA Europa League, de Bundesliga et de nombreuses ligues de hockey d'Europe et d'Amérique du Nord.