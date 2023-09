Football: Pablo Longoria annonce qu'il reste président de l'OM

Pablo Longoria a annoncé vendredi qu'il restait président de l'Olympique de Marseille, après avoir songé à se mettre en retrait. L'Espagnol a ajouté qu'il allait porter plainte après les menaces de certains chefs de groupes de supporters. «Au vu de tous ces soutiens, je reprends de l'énergie et j'ai décidé de poursuivre ma mission de président de l'OM», a déclaré le dirigeant devant les journalistes, ajoutant: «Je serai à Paris dimanche» pour le choc de la 6e journée de Ligue 1 face au PSG.

Le dirigeant espagnol a expliqué avoir eu «une très longue conversation avec Frank McCourt (ndlr: le propriétaire du club) et le conseil de surveillance» qui, a-t-il poursuivi, «m'a affiché un soutien inconditionnel».

L'Espagnol avait pris du recul depuis une réunion houleuse entre la direction du club et les représentants des groupes de supporters, lors de laquelle ces derniers ont réclamé sa démission, ainsi que celle de ses plus proches collaborateurs: le directeur du football Javier Ribalta, le directeur financier Stéphane Tessier et le directeur général Pedro Iriondo. Ce dernier était présent vendredi au centre d'entraînement de La Commanderie, où Longoria avait convié la presse.