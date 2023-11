Football: Parti tôt de Sion, Lorent Tolaj insiste pour percer en Angleterre

L’hiver dernier, sous les couleurs de Dundee, en Écosse. IMAGO/Action Plus

Au bout du fil, il se marre. Il faut dire que le Valaisan de 22 ans a retrouvé le sourire, depuis qu’il a signé à Aldershot Town, en 5e division anglaise. Avec en point d’orgue le week-end dernier totalement fou en Coupe d’Angleterre. Son équipe est allée l’emporter 4-7 (!) sur le terrain de Swindon Town, qui évolue une Ligue en dessus de sa troupe. L’attaquant suisse, lui, a réussi un doublé. Ses 11e et 12e buts de l’exercice toutes compétitions confondues, auxquels il faut ajouter 6 passes décisives.

Les dernières années n’ont pas été simples pour celui qui a quitté Sion pour Brighton, alors qu’il n’était pas encore majeur. «Le club de Tourbillon avait un beau projet pour moi. Mais quand une équipe anglaise arrive avec une proposition d’un contrat pour trois ans… On en avait parlé en famille et j’avais décidé de partir», dit-il, sans une once de regrets. L’attaquant restera cinq saisons chez les «Seagulls», émaillées de prêts (Cambridge, Sailford, et Dundee) et de quelques blessures. Il finira par être libéré.

L’idée de revenir en Suisse lui a traversé l’esprit, l’été dernier. Mais son amour du football anglais, ainsi que son ambition de s’y imposer coûte que coûte, ont été les plus forts. Le club d’Aldershot Town, en National League (5e division), lui en a offert la possibilité et il est en train de la saisir à fond. Le club du Hampshire, au sud-ouest de Londres, réussit un bon début de saison et le Suisse n’y est pas étranger du tout. Aussi parce qu’il fait preuve d’une certaine polyvalence à laquelle lui-même ne pouvait pas s’attendre.

D’entrée, il a marqué un doublé pour lancer sa saison, contre Oxford City (5-2). Mais c’est quelques semaines plus tard, contre Eastleigh (0-3), que l’improbable se produit. C’est mieux quand c’est lui qui raconte: «Ce jour-là, j’étais un peu énervé. On devait jouer deux matches en trois jours et mon entraîneur (ndlr: Tommy Widdrington, qui n’avait pas pris de gardien remplaçant sur son banc) a voulu me ménager. Dans ce club, on joue quand même une cinquantaine de matches par saison… Mais moi, je l’ai un peu mal pris. Alors quand notre portier a été expulsé en première mi-temps, j’ai dit au manager que j’allais au goal, pas de problème!» Il a encaissé deux buts (63e et 70e), fait assez rare pour un buteur.