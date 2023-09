Football: Plus de 1500 personnes pour un touchant hommage à Monthey

«Tu avais l’ambition de réussir dans le foot. L’ambition de pouvoir jouer un jour au plus haut niveau, si possible pour ton autre club de cœur de Fenerbahce Istanbul. Comme ton ami Berkan qui, parti de la même école de foot, a pu réaliser son rêve en jouant pour Galatasaray. Un exemple rêvé pour toi.» Au club depuis l’âge de 5 ans, en 2012, le jeune Eray a a marqué les esprits dans le coin et l’hommage qui lui a été rendu jeudi par le FC Monthey au stade et sur Facebook est poignant.