Football: Pour la 1re fois depuis 28 ans, il n’y aura pas de No 10 au Barça

Qui sera le prochain porteur du mythique No 10 à Barcelone, après Ansu Fati?

L’Espagnol Ansu Fati a rejoint Brighton, en Premier League, durant le mercato estival et son départ a provoqué une petite révolution au FC Barcelone.

Porteur du No 10, le jeune international était le dernier à jouer avec ce numéro mythique, après les grandes stars ayant foulé la pelouse du Camp Nou. Et son départ interrompt un cycle de 28 ans, puisque personne, dans la nouvelle équipe, ne portera ce numéro dans son dos pour la saison à venir.

Depuis 1995, la Fédération espagnole a imposé un numéro fixe aux joueurs en Liga et en Coupe du Roi et le Barça n’a jamais, depuis cette date, joué sans un No 10.