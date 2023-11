Football: Pour son retour, Luis Díaz sauve Liverpool d'un désastre

L'histoire du jour est belle pour l'ailier de 26 ans, même s'il reste toujours dans l'angoisse d'une captivité qui s'étire, malgré des nouvelles encourageantes. Il est sorti du banc des remplaçants à la 84 e et a remis les Reds à hauteur, de la tête, une dizaine de minutes plus tard (90 e +5, 1-1).

«C'est un moment merveilleux, mais cela ne change rien à la situation, le plus important est que son père soit libéré», a réagi son entraîneur, Jürgen Klopp, à l'antenne de Sky Sports. «Cela en dit long sur son caractère et sa force intérieure. Je ne peux pas imaginer ce qu'il traverse», a aussi commenté le gardien Alisson Becker.

Reds maladroits

À Kenilworth Road, Liverpool a monopolisé le ballon, avec plus de 73% de possession au total, et s'est procuré bien plus d'occasions que ses hôtes, sans réussir toutefois à faire mouche. Cet échec doit autant à la pugnacité du Luton Town FC, discipliné et courageux au pressing, qu'à la maladresse des Reds en attaque, à l'image de Darwin Núñez. L'Urugayen de 24 ans a frappé sur le haut de la barre transversale (13e) en première période et, surtout, raté la cible à 2 mètres du but ouvert (70e).