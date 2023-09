Football: Pour Xhaka, la Suisse a mal joué car elle s’est mal entrainé

Les théories fusent. Tout le monde a son explication. Comment la Suisse a-t-elle pu laisser filer trois points au Kosovo (2-2) samedi soir? Comment a-t-elle pu concéder à deux reprises l’égalisation, qui plus est à la dernière seconde du match? Comment cela peut-il arriver une deuxième fois, après l’expérience déjà vécue et subie contre la Roumanie en juin dernier à Lucerne?

Et puis, en fin de soirée samedi, Granit Xhaka a débarqué en zone mixte. Le capitaine s’est montré avare en mots, mais en l’occurrence, le fond en dit beaucoup plus que ce que la forme dissimule. «Nous sommes les seuls responsables de ce résultat, a lâché le milieu de terrain. C’est la deuxième fois que cela arrive, après la Roumanie. Nous aurions peut-être dû garder la balle au poteau de corner. Les raisons? Aucune idée, je ne suis pas entraîneur, ni un des responsables de la fédération.» Mais il en est le leader.

«Pas de rythme» à l’entraînement

Ce qu’on y comprend, c’est que les cinq séances auxquelles s’est adonnée l’équipe nationale durant la semaine n’étaient pas du goût de Xhaka. Il détaille encore un peu plus: «On ne peut pas passer de 0 à 100 quand on n’en a pas fait assez lors de la semaine. Trouver le rythme d’un seul coup, moi, je n’y arrive pas et aucun joueur dans le monde ne peut y arriver.» Puis, de répéter, au cas où cela n’avait pas été clair: «Il n’y avait pas de rythme, pas de tempo, trop peu de concentration à l’entraînement, et c’est exactement ce que l’on a vu ce soir. À qui s’adresse la critique? À tout le monde, joueurs et entraîneur.»