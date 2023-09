Football: Première défaite du PSG, battu par Nice

Le No 9 niçois, Terem Moffi, a fait souffrir les Parisiens en marquant deux fois.

Le Paris SG a préparé de la pire des manières son choc contre Dortmund mardi en s’inclinant au Parc des Princes 3-2 contre un Nice bien organisé et tueur, perdant du même coup l’opportunité de prendre provisoirement la tête de la Ligue 1 à Monaco.

La fébrilité de l’arrière-garde parisienne mais aussi le manque de fluidité du milieu sont inquiétants pour le club à trois jours du début de la Ligue des champions et à neuf jours du classique contre Marseille. Le doublé de Kylian Mbappé, titulaire et capitaine quelques jours après une gêne au tendon rotulien, n’y a rien fait.

L’entraîneur Luis Enrique, arrivé à l’été, connaît sa première sérieuse alerte, après pourtant deux soirées réussies contre Lens (3-1) et Lyon (4-1).

Doublé de Moffi

Une mauvaise relance au pied de Donnarumma (5e), une perte de balle dans l’axe (7e) ou encore une déviation in extremis du talon par Danilo pour fermer le chemin du but ont symbolisé les errances du PSG.

Provocation qu’il a redoublée lors de son deuxième but, lui qui a pu tranquillement ajuster sa frappe lointaine devant un Skriniar attentiste (68e). En enlevant son maillot devant la tribune Auteuil au nez et à la barbe des ultras parisiens, il s’attirait les sifflets du public et la colère de Donnarumma.