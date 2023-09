Football: Privé de Champions League à cause d’une boulette de son club

On peut être un club de haut niveau et commettre des erreurs dignes de l’amateurisme. La preuve avec le Royal Antwerp. Comme les 31 autres clubs participants, le champion de Belgique en titre devait communiquer à l’UEFA, d’ici le 4 septembre, la liste de ses joueurs amenés à disputer la phase de groupes de la Champions League. La divulgation de celle-ci a révélé une surprise: Sam Vines n’y figure pas. Pourtant, le latéral gauche américain - apparu à 9 reprises avec la sélection de son pays - fait partie des éléments qui comptent au sein de l’effectif anversois.

Son entraîneur, l’illustre Mark Van Bommel, aurait-il soudainement changé d’avis à son sujet? Ou est-ce la conséquence d’une grave blessure, Vines étant sorti prématurément lors du déplacement chez l’Union Saint-Gilloise le 3 septembre? Que nenni. Derrière cette absence remarquée se cache une «erreur administrative», a reconnu Van Bommel en conférence de presse: «Nous n’avons pas bien fait notre travail. Sam Vines devait être dans cette liste. Nous avons commis une erreur et cela ne doit plus jamais arriver.»

De quoi plomber le moral du joueur. «Tout le monde veut faire partie de cette liste et évidemment, il est très déçu, a indiqué l’ex-international néerlandais passé par le PSV Eindhoven, le FC Barcelone, le Bayern Munich et l’AC Milan. Mais il se concentre sur sa revalidation et, pour le moment, c’est le plus important.»