Football: Propos homophobes: le joueur de Metz risque gros

En Suisse, le dernier cas avéré et reconnu d’homophobie dans le football professionnel est encore frais. Il y a tout juste un an, Marius Müller, le gardien du FC Lucerne, était ressorti d’une défaite face à Saint-Gall suffisamment hébété et en colère pour s’agacer dans une interview face aux caméras de Blue de «cette manière gay de se détourner», en parlant de ses défenseurs. Le cas a mené à l’ouverture d’une enquête disciplinaire. Verdict: un blâme et 2’000 francs d’amende.