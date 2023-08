Football: Pulisic et Giroud propulsent l’AC Milan en tête de la Serie A

On prend les mêmes et on recommence: porté par Christian Pulisic et Olivier Giroud, buteurs comme lundi dernier, l'AC Milan a submergé le Torino (4-1) d’un Ricardo Rodriguez encore capitaine et aligné toute la rencontre, samedi lors de la 2e journée du Championnat d'Italie. Pour son premier match à San Siro, Pulisic a régalé les tifosi milanais avec son deuxième but en Serie A et son entente avec Giroud et Rafael Leao. L'international américain, arrivé cet été en provenance de Chelsea, a débloqué la situation à la 33e minute face au Torino, recroquevillé en défense. C'est lui qui a lancé l'action décisive et a repris victorieusement le centre en retrait de Ruben Loften-Cheek, une autre recrue très en vue.