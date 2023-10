Football: Quand Anthony Beuve rit

Un premier but en carrière, pour un club qu'il fréquente depuis bientôt dix ans, ça se fête. Mais il ne faudrait pas non plus réduire la prestation du cerbère à ce seul exploit. Car si les Avranchais ont réussi à chiper un point aux Lyonnais du GOAL FC, c'est aussi grâce à ce même gardien. Beuve avait stoppé un penalty quelques minutes auparavant et gagné un tête-à-tête avec un attaquant adverse.