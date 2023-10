Football: Quand Balotelli et Zlatan s’envoient des tacles

Zlatan Ibrahimovic et Mario Balotelli sont tous deux connus pour leurs répliques cinglantes et leurs déclarations cultes. Et quand deux têtes brûlées se confrontent, ça fait boum.

Lors d’un événement organisé par La Gazzetta dello Sport, le buteur suédois, récemment retraité, a dézingué Super Mario dans une interview. «Balotelli ? Quand un enfant a l’opportunité de transformer son talent en avenir et ne saisit même pas une seule opportunité… Je dis qu’il y en a beaucoup qui n’en ont qu’une, il en a eu plusieurs. Il a gaspillé son opportunité», a déclaré Zlatan au sujet de son ancien coéquipier. En effet, les deux joueurs ont joué ensemble sous le maillot de l’Inter Milan entre 2007 et 2009.

La réponse de Super Mario

L’ancien joueur du Paris SG a également été amené à comparer Rafael Leão et Balotelli, et il semble qu’il ait une préférence: «Non, non, on ne plaisante pas avec ça. Leão est un génie, il est le seul à voir certaines choses. C'est pour cela que Leão est sur le terrain et Balotelli dans les tribunes.»