Quand le fils de Lionel Messi se prend pour Sergio Ramos

En MLS, l’Inter Miami est sur un nuage depuis l’arrivée de la superstar argentine Lionel Messi. Non seulement l’équipe floridienne n’a pas encore perdu de match, mais elle a également remporté le premier trophée de son histoire, la Leagues Cup, depuis que le génial No 10 a rejoint le club du propriétaire David Beckham. Dans ces conditions idéales, tout le monde est à la fête, y compris les enfants des joueurs de l’Inter Miami.

Tacle sur ses frères

Après les matches à domicile au Drive Pink Stadium de Miami, il n’est pas rare de voir Mateo Messi, ses frères Ciro et Thiago ainsi que d’autres enfants de joueurs se ruer sur la pelouse pour taper au ballon, dès le coup de sifflet final du match officiel. Sur des images vidéo prises par des spectateurs depuis les tribunes, on peut voir que Mateo (10 ans), l’aîné de la fratrie, profite de son gabarit pour en faire voir de toutes les couleurs à ses petits frères. Un style assurément plus proche du défenseur Sergio Ramos, l’ancien coéquipier de Lionel Messi au PSG, que celui de son papa.