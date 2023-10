Chants injurieux, la tribune Auteuil fermée

Randal Kolo Muani, Ousmane Dembele et Achraf Hakimi (de g. à dr.) ont été sanctionnés d’un match de suspension avec sursis. Nordi Mukiele (tout à droite) n’était pas dans le coup.

Des supporters avaient entonné des chants homophobes contre l’OM, et des joueurs avaient repris des refrains insultants: le PSG a écopé jeudi de la fermeture de la tribune Auteuil pour un match ferme et les quatre joueurs du PSG ont été sanctionnés d’un match avec sursis.

Au lendemain du naufrage à Newcastle (4-1) lors de la 2e journée de Ligue des champions, les joueurs Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Achraf Hakimi et Laywin Kurzawa, entendus en visioconférence, ont écopé d’un match de suspension avec sursis pour ces chants injurieux, a indiqué à l’AFP le président de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP).

La tribune Auteuil fermée un match

Pour ces faits, le PSG a été sanctionné par la fermeture de la tribune Auteuil pour un match ferme et un avec sursis, a précisé Sebastien Deneux. La tribune sera vide contre Strasbourg le 21 octobre.

«Cette mesure excessive et collective est de nature à mettre à mal le travail de dialogue et de prévention engagé par le PSG) avec les acteurs associatifs»

Dans un communiqué, le club parisien a regretté «une mesure excessive et collective de nature à mettre à mal le travail de dialogue et de prévention engagé (par le PSG) avec les acteurs associatifs, institutionnels et les supporters». Mais il ne fera pas appel de la décision concernant sa tribune, a-t-il précisé.