Football: Quatre joueurs sont morts pendant les inondations en Libye

«Nous nous consolons nous-mêmes et la communauté sportive avec la perte des athlètes Shaheen Gemayel, Saleh Sassi, Hussein Shalouf et Munther Sadaka», mentionne un communiqué officiel de la LFF.

En conséquence, la LFF a aussitôt reporté des matches comptant pour la promotion en première division et décidé de les organiser à une date ultérieure dans les stades de la ville de Benghazi.

«La Fédération libyenne de football annonce la suspension de toutes ses réunions pendant ces jours en solidarité avec nos victimes et martyrs dans la région de Jabal al-Akhdar et de Derna. En coopération avec la Banque centrale du sang, nous annonçons la mise en place d’une campagne de don de sang, pour soutenir et soulager nos frères dans l’est libyen», lit-on encore dans le communiqué officiel de la LFF.