Messi, Mbappé ou Haaland: qui remportera le Ballon d’or 2023?

Getty Images via AFP

L’Espagnole Alexia Putellas, lauréate 2021 et 2022.

Qui se verra attribuer la plus prestigieuse récompense individuelle du football? Lundi soir, le Ballon d’or 2023 sera décerné à Paris, au Théâtre du Châtelet. On saura alors qui succèdera au Français Karim Benzema et à l’Espagnole Alexia Putellas, lauréats 2022.