Football: Quiproquo en conférence de presse avant Espagne – Suisse

Un monde sépare les conférences de presse (CP) d’avant-match des équipes féminines d’Espagne et de celles de Suisse, qui s’affrontent mardi à Cordoue (21h) dans le cadre de la Ligue des nations. Pour la première rencontre des championnes du monde sur leurs terres depuis leur sacre en Australie et en Nouvelle-Zélande, la salle de presse du stade Nuevo Arcangel était pleine à craquer. Une foule qui a d’ailleurs provoqué la stupéfaction des internationales helvétiques, passant devant après leur entraînement. Car les CP de la Nati attirent, en général, beaucoup moins de monde. Et avec des us et coutumes différents.