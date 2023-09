Football: Rapinoe quitte la sélection américaine sous les ovations

Getty Images via AFP

La star américaine du foot Megan Rapinoe, championne olympique et double championne du monde, a remporté dimanche à Chicago son dernier match avec la sélection américaine, 2 à 0 face à l’Afrique du Sud en amical.

À 38 ans, Rapinoe a même été créditée d’une passe décisive sur corner, avant de sortir à la 54e minute, pour clore une carrière en sélection longue de plus de 17 ans avec 203 matches et 63 buts.

La joueuse FIFA de l’année 2019 avait été éliminée en août avec son équipe par la Suède dès les 1/8 de finale du Mondial disputé en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Elle avait remporté avec les États-Unis le tournoi olympique aux Jeux de Londres en 2012 puis la Coupe du monde en 2015 et 2019. «Je suis reconnaissante d’avoir pu jouer aussi longtemps avec tellement de joueuses incroyables, et d’avoir réussi sur et en dehors du terrain», a-t-elle déclaré dimanche.