Football: Rashford sort du silence après les rumeurs sur son avenir

L’ailier de 26 ans n’a marqué qu’une seule fois en quatorze apparitions, toutes compétitions confondues, un bilan famélique au regard de ses riches statistiques de la saison passée (30 buts et 11 passes décisives). Sa baisse de forme coïncide avec un début de saison poussif pour les Red Devils, huitièmes après onze journées (six victoires et cinq défaites).