Football: Réduites à 10, les Genevoises surclassent Aarau

Expulsion sévère

Paradoxalement, c’est en jouant à dix contre onze que le SFCCF s’est montré le plus dangereux. Les Argoviennes ont commencé à se découvrir pour tenter d’égaliser, offrant des espaces dont les Genevoises ont parfaitement profité. Therese Simonsson, qui a d’abord touché du bois (55e), a fini par inscrire ce fameux 2e but (59e), qui avait tant fait défaut la semaine dernière face aux Lucernoises. Un soulagement accentué par la réussite d’Imane Saoud (60e) juste derrière. Deux buts en 80 secondes, avec deux services en or de Korhonen. La messe était dite et grâce à une défense jamais prise en défaut, Inês Pereira pouvait fêter son premier blanchissage de l’exercice.