Football: René Weiler: «Je ne ressens aucune pression avant l’Europa League»

Les drapeaux suisses, tchèques et celui de l’Europa League flottent au-dessus de la tribune est du Stade de Genève. Les panneaux dédiés et imposés par l’UEFA sont placés autour du terrain, et dans les coursives tout se met en branle. Atmosphère particulière autour du Servette FC, à la veille de recevoir le Slavia Prague pour son premier match de poules jeudi (18h45).