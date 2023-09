Football: Renversé par Thoune, Sion peut vraiment s’en vouloir

Ce n’est pas à la 8e journée qu’une saison se joue. Mais pour les Sédunois, ce duel face au leader portrait un enjeu psychologique intéressant. Il pouvait les placer sur les rails d’un championnat de lutte, à l’image de celui vécu par le Lausanne-Sport l’an dernier par exemple. Ou alors, en cas de résultat positif, leur permettre d’asseoir un statut d’équipe qui se veut dominante. C’est bien cette direction qu’a prise Sion pendant plus de 70 minutes lundi. Avant de se faire surprendre, plutôt trois fois qu’une.

Au diable les calculs

Inspirés dans le jeu, intransigeants dans les duels: il n’a longtemps rien pu arriver aux Valaisans. Un grand écart total avec la première mi-temps réalisée à Schaffhouse trois jours plus tôt . Plutôt prudent quand il s’agit de modifier son onze de base, Didier Tholot a senti qu’il pourrait avoir besoin d’entrée de Cristian Souza face aux Bernois. Bonne intuition: l’Uruguayen a offert les deux buts sédunois de la soirée à ses coéquipiers.

Sion, donc, a laissé tomber les calculs, cherchant pendant de longues minutes encore à inscrire le troisième. Attitude conquérante, avec comme ambition de la faire déteindre sur le reste de la saison. Et puis est arrivé cet improbable dernier quart d’heure, que rien ne laissait présager.

Dernier quart d'heure fatal

Tout est parti d’une frappe magistrale, presque balancée en désespoir de cause par Miguel Castroman (74e, 2-1). Fin du FC Sion décomplexé. La crispation avait gagné du terrain. Elle menait Baltazar à commettre une faute dans sa surface. Penalty, 2-2 (78e). On arrête les frais? Non, Thoune en avait encore juste assez sous le pied pour pousser un dernier ballon au fond tout au bout du temps règlementaire, grâce à l’entrant Marc Gutbub (88e, 2-3). Incroyable scénario. Sion peut vraiment s’en vouloir.