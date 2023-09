Football: Retour victorieux des Espagnoles après l'affaire Rubiales

Pour leur première sortie depuis l’affaire Rubiales et avec l’étoile de championne du monde sur leur maillot, les joueuses espagnoles de football ont dominé la Suède 3-2 vendredi au terme d’un match que les deux équipes avaient entamé en affichant leur solidarité dans la lutte contre les violences sexistes et pour l’égalité entre homme et femme.

Une victoire qui signifie beaucooup

«C'est terminé»

Aux côtés de leurs adversaires suédoises, les joueuses espagnoles ont surtout transmis un message fort au monde avant la rencontre: les agressions sexuelles et comportements machistes comme le baiser forcé de Luis Rubiales à Jenni Hermoso, «c’est terminé». Avant le coup d’envoi, les 22 joueuses ont posé derrière une banderole commune reprenant le slogan «Se Acabo» (»c’est terminé") et proclamant que le combat des internationales espagnoles est «un combat mondial" pour l’égalité entre les hommes et les femmes, dans le sport et dans la société.