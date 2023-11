Football: Reuteler et Francfort ont le sourire, pas Touon et St Pölten

Les Allemandes ont largement dominé cette rencontre et ont eu le bonheur d'ouvrir le score sur un tir apparemment anodin de Tanja Pawollek, dès la 25e minute. Mais à force de ne pas réussir à faire le break (23 tirs, 7 cadrés en tout!), l'Eintracht a fini par se faire peur et les Suédoises ont même frappé la transversale à une dizaine de minutes de la fin de la rencontre.

Tout s'est bien terminé pour les coéquipiers de l'internationale suisse Géraldine Reuteler (remplacée en seconde période), puisque Barbara Dunst a fini le travail à la 84e minute de jeu. Le but de l'honneur, signé Olivia Schough tout au bout des arrêts de jeu (94e), n'a fait que réchauffer un peu le public du Malmö IP.

L’autre match de ce groupe A a tourné à la démonstration des championnes d’Europe en titre, face aux filles de Benfica (5-0). L'ancienne Ballon d'Or Alexia Putellas a inscrit un doublé aux 15e et 39e minutes. La nouvelle Ballon d'Or Aitana Bonmati a fait de même aux 44e et 52e. Puis Asisat Oshoala (61e) a encore alourdi le score.

En soirée, l'Olympique lyonnais a explosé le Slavia Prague (0-9) sur sa pelouse. Sara Döbritz (3e), Daniëlle van de Donk (14e), Vanessa Gilles (17e et 80e), Eugénie Le Sommer (21e), Kadidiatou Diana (24e et 45e), Ada Hegerberg (60e sur penalty) et Amel Majri (62e) ont toutes participé à la fête.