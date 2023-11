Super League: Sion sauve un point à la 93e minute

Aucune équipe sur cette planète n’échappe au phénomène: quand elle gagne, elle renforce son capital confiance et tout devient plus facile et accessible, en apparence du moins. Parce que tout demeure infiniment fragile et que rien, en tout cas pas l’adversaire, ne vient garantir la poursuite des jours heureux. En matière de résultats, personne ne possède un bâton d’immunité…