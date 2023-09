Football: Ronaldo: «Celui qui aime Cristiano ne doit pas haïr Messi»

Cristiano Ronaldo a été retenu pour les deux prochains matches internationaux du Portugal. AFP

Cristiano Ronaldo est de retour en Europe. La superstar portugaise, exilée en Arabie saoudite du côté d’Al-Nassr depuis le 1er janvier, retrouve la lumière du Vieux-Continent le temps d’un rassemblement avec la Seleção. Avant de se rendre en Slovaquie (vendredi) puis de défier le Luxembourg (lundi) dans le cadre des éliminatoires à l’Euro 2024, l’attaquant de 38 ans s’est présenté devant la presse. Où il a notamment évoqué l’éternelle rivalité qu’il entretient avec l’Argentin Lionel Messi.

«La rivalité avec Messi est passée, corrige celui qui compte cinq Ballons d’or à son palmarès, dans des propos retranscrits par Record. Ce fut une bonne rivalité pour les spectateurs qui ont bien aimé. Celui qui aime Cristiano ne doit pas haïr Messi. Et vice versa. Les deux sont très bons, ils ont changé et continuent de changer l’histoire du football. Nous sommes respectés partout dans le monde et c’est le plus important.»

Le duel entre les deux monstres du ballon rond des deux dernières décennies a atteint son paroxysme lorsque le Portugais évoluait au Real Madrid (2009-2018) et que l’Argentin portait les couleurs du FC Barcelone (2004-2021). Le premier nommé, auteur de 450 buts en 438 apparitions avec les Merengues, a marqué de son empreinte le stade Santiago Bernabeu, notamment en Champions League (cinq titres, dont un avec Manchester United). Quant au second, légende du club catalan avec ses 672 réussites en 778 matches, il a accumulé les trophées collectifs et individuels au Camp Nou (sept Ballons d’or).

Depuis cet été, aucune des deux stars n’évolue en Europe. Car six mois après le départ de CR7 au Moyen-Orient, le tout frais champion du monde argentin a rejoint l’Inter Miami, en MLS américaine. «Il fait son chemin, je fais le mien, commente l’ancien joueur de la Juventus Turin. D’après ce que j’ai vu, il s’est bien débrouillé. L’héritage continue. Je l’ai même dit, nous avons partagé la scène pendant quinze ans et nous avons fini par être, je ne dirais pas des amis, mais des collègues professionnels et nous nous respectons mutuellement.»