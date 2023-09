Ballon d'or: Ronaldo pas nommé pour la première fois depuis 2003

Messi favori

Son rival historique, l’Argentin Messi, champion du monde et héros de la finale contre la France au Mondial 2022 au Qatar, est favori pour décrocher un huitième Ballon d’or, malgré son départ à l’été du PSG vers l’Inter Miami et la MLS américaine, nettement moins relevée que les championnats européens. «Leo» Messi a néanmoins empilé les buts et les passes décisives depuis son arrivée en Floride.